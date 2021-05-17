شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي فى المطعم قبل السفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادى الأهلى لمواجهة من العيار الثقيل عندما يحل ضيفا على صن داونز الجنوب أفريقى السبت المقبل فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، لحسم بطاقة الصعود إلى نصف نهائى دورى الأبطال.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلى على موقع "تويتر" فيديو لتواجد الفريق فى المطعم فى انتظار السفر إلى بريتوريا لمواجهة صن داونز في جنوب أفريقيا.

وحقق الأهلى فوزاً ثميناً على حساب صن داونز الجنوب أفريقى، بهدفين نظيفين، بمنافسات ذهاب الدور ربع النهائى في دورى أبطال أفريقيا فى نسختها الجارية 2020-2021.

وتبقى حظوظ الأهلى كبيرة فى بلوغ نصف النهائى والدفاع عن لقبه الذى حققه للمرة التاسعة فى النسخة الماضية على حساب مواطنه الزمالك.

توافد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مطار القاهرة، منذ قليل، استعدادًا للسفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة فريق صن داونز يوم 22 مايو الجارى فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ لاعبو الأهلي والجهاز الفني وجميع أفراد البعثة فى التوافد على المطار قبل مغادرة القاهرة فى التاسعة مساء اليوم على متن طائرة خاصة، والتوجه إلى مطار جوهانسبرج ثم التحرك إلى مدينة بريتوريا، التى تستضيف مواجهة الأهلي وصن داونز.