شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على فيروفيارو الموزمبيقى ببطولة لافروليج لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق كرة سلة الزمالك رجال على فيرافيارو الموزمبيقى بنتيجة 71/ 55 فى الجولة الأولى من بطولة لافروليج والتى تقام برواندا وتستمر حتى 30 مايو الجارى.

سيطر الزمالك على أحداث اللقاء وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الأبيض 34/33 ليواصل الزمالك السيطرة على اللقاء، حتى كان الفارق يتعدى الـ10 نقاط خلال المباراة والتى انتهت بفوز الزمالك 71/55 وبفارق 19 نقطة.

وخاض الزمالك المباراة بقائمة تضم كلا من أنس أسامة، هيثم السحرتى، مصطفى شعل، مصطفى كيچو، مهاب ياسر، عمر هشام، أحمد حاتم، إسلام سالم، أحمد ياسر، والتر هودچ، تشينملو إيلونو، مايكل فاكوادى، سليمان دياباتيه.

يشارك فى البطولة 12 فريقا مقسمين إلى 3 مجموعات، يصعد للدور التالى أول وثاني طل مجموعة بالإضافة إلى أفضل ثالث من كل منها، على أن يتم خوض ربع نهائي المنافسات بنظام خروج المغلوب .

وتضم قائمة الفريق بالبطولة كلا من: أنس أسامة، أحمد ياسر مودى، مصطفى مشعل، عمر هشام، مصطفى كيجو، مهاب ياسر، إسلام سالم، أحمد حاتم، هيثم السحرتى، بالإضافة إلى 4 محترفين وهم والتر هودج، ومايكل فاكود، شينميلو اليونج، وملوكو ديابات ويرأس البعثة طارق سعيد.