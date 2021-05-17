شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن إصابة مصطفى شوبير بكورونا وغيابه عن رحلة جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا التى أجراها مصطفى شوبير حارس الفريق جاءت إيجابية.

وشعر شوبير ببعض الأعراض أمس، وأجرى مسحة طبية جاءت نتيجتها إيجابية، ليغيب الحارس عن السفر مع الفريق إلى جنوب أفريقيا.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة صن داونز، المقرر لها يوم 22 مايو الجارى، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأُصيب محمد محمود، لاعب وسط النادي الأهلي بفيروس كورونا أيضا، ويخضع لاعب الأهلي للعزل المنزلي وتناول بروتوكول العلاج للتعافي من الفيروس.