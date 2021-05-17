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الأهلي يعلن إصابة مصطفى شوبير بكورونا وغيابه عن رحلة جنوب أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن المسحة الطبية للكشف عن فيروس التى أجراها مصطفى شوبير حارس الفريق جاءت إيجابية.

وشعر شوبير ببعض الأعراض أمس، وأجرى مسحة طبية جاءت نتيجتها إيجابية، ليغيب الحارس عن السفر مع الفريق إلى جنوب أفريقيا.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة صن داونز، المقرر لها يوم 22 مايو الجارى، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأُصيب محمد محمود، لاعب وسط النادي الأهلي بفيروس كورونا أيضا، ويخضع لاعب الأهلي للعزل المنزلي وتناول بروتوكول العلاج للتعافي من الفيروس.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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