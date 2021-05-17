الأهلي يعلن إصابة مصطفى شوبير بكورونا وغيابه عن رحلة جنوب أفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن إصابة مصطفى شوبير بكورونا وغيابه عن رحلة جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا التى أجراها مصطفى شوبير حارس الفريق جاءت إيجابية.
وشعر شوبير ببعض الأعراض أمس، وأجرى مسحة طبية جاءت نتيجتها إيجابية، ليغيب الحارس عن السفر مع الفريق إلى جنوب أفريقيا.
وتتوجه بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة صن داونز، المقرر لها يوم 22 مايو الجارى، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأُصيب محمد محمود، لاعب وسط النادي الأهلي بفيروس كورونا أيضا، ويخضع لاعب الأهلي للعزل المنزلي وتناول بروتوكول العلاج للتعافي من الفيروس.