شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الاهلي يتوافدون على مطار القاهرة لبدء رحلة جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توافد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مطار القاهرة، منذ قليل، استعدادًا للسفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة فريق صن داونز يوم 22 مايو الجارى فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وبدأ لاعبو الأهلي والجهاز الفني وجميع أفراد البعثة فى التوافد على المطار قبل مغادرة القاهرة فى التاسعة مساء اليوم على متن طائرة خاصة، والتوجه إلى مطار جوهانسبرج ثم التحرك إلى مدينة بريتوريا، التى تستضيف مواجهة الأهلي وصن داونز.
وحقق الأهلي الفوز على صن داونز بهدفين دون رد، فى مباراة الذهاب التى أقيمت باستاد «الأهلي والسلام» مساء السبت الماضي.
وكان الجهاز الفني قد حرص على منح اللاعبين راحة بعد مباراة الذهاب لالتقاط الأنفاس، بسبب ضغط المباريات فى الفترة الأخيرة، والاستعداد للسفر إلى جنوب أفريقيا.