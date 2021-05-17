شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الاهلي يتوافدون على مطار القاهرة لبدء رحلة جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مطار القاهرة، منذ قليل، استعدادًا للسفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة فريق صن داونز يوم 22 مايو الجارى فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ لاعبو الأهلي والجهاز الفني وجميع أفراد البعثة فى التوافد على المطار قبل مغادرة القاهرة فى التاسعة مساء اليوم على متن طائرة خاصة، والتوجه إلى مطار جوهانسبرج ثم التحرك إلى مدينة بريتوريا، التى تستضيف مواجهة الأهلي وصن داونز.

وحقق الأهلي الفوز على صن داونز بهدفين دون رد، فى مباراة الذهاب التى أقيمت باستاد «الأهلي والسلام» مساء السبت الماضي.

وكان الجهاز الفني قد حرص على منح اللاعبين راحة بعد مباراة الذهاب لالتقاط الأنفاس، بسبب ضغط المباريات فى الفترة الأخيرة، والاستعداد للسفر إلى جنوب أفريقيا.