شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" يخطف نقطة من الترسانة ويشعل صراع الصعود بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حفلت مباريات الجولة الـ22 للمجموعة الثانية بالعديد من الإثارة فى صراع المقدمة، فعلى ملعبه بميت عقبة واصل فريق الترسانة فصوله الباردة بعدما كان متقدما بهدف مقابل للاشئ ، على منافسه الداخلية حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع والتى استطاع فيها الضيوف إدراك هدف التعادل ليخرج كل فريق بنقطة ويستمر الشواكيش فى المركز الثانى برصيد 35 نقطة وبنفس الرصيد الداخلية فى المركز الثالث.

كما نجح النصر تحت قيادة طارق السيد فى تحويل تأخره بالشوط الأول أمام المتصدر بورتو السويس بهدفين مقابل للاشئ للتعادل بهدفين لمثليهما ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد أبناء بورتو إلى 36 نقطة فى الصدارة بينما رفع رصيد النصر إلى 26 نقطة ، فى الوقت الذى عاد فيه القناة من طنطا بأغلى ثلاث نقاط بالفوز على أبناء السيد البدوى بهدفين مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 34 نقطة ويقبع طنطا فى المركز الأخير برصيد 19 نقطة.

وفى بورسعيد استطاع السويس تحقيق أغلى ثلاث نقاط بالفوز على المريخ بهدف مقابل للاشئ ليرتفع رصيده إلى 33 نقطة فى المركز الرابع ، كما فاز بتروجت بقيادة ربيع ياسين على زد أف سى بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى 30 نقطة فى المركز السابع .

وأسفرت باقى النتائج عن فوز السكة الحديد على جمهورية شبين بهدف مقابل للاشئ ، وتعادل النجوم وسرس الليان سلبيا.