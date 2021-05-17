شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُحدد الرابعة والنصف مساء غد موعدًا لاستئناف تدريباته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غد الثلاثاء في تمام الرابعة والنصف مساء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء طلائع الجيش.
وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز على إنبي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويستعد الزمالك للقاء طلائع الجيش المقرر له مساء يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.
حيث يغيب محمود شيكابالا لإيقافه لمدة مباراتين من جانب اتحاد الكرة على خلفية أحداث مباراة القمة أمام الأهلي وإشارته للحذاء أثناء خروجه من الملعب ردا على هتافات الجماهير ضده، وينتهي الإيقاف بعد مباراة الطلائع حيث غاب اللاعب عن مباراة إنبي الأخيرة لنفس السبب.
كما يغيب عبد الله جمعة الظهير الأيسر حيث سينهي برنامجه العلاجي الخميس المقبل للمشاركة فى التدريبات بعدها بشكل طبيعي، بعدما عاني من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.
فيما أصبح المغربي حميد أحداد مهدداً بالغياب للإصابة بالتواء فى القدم خلال مباراة إنبي، ويخضع اللاعب لكشف طبي جديد على هامش المران الجماعي الثلاثاء، وبناء عليه سيتم تحديد برنامج علاجي للمهاجم المغربي للتعافي من الإصابة والمشاركة في التدريبات المقبلة بشكل طبيعي.