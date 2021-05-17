شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب نقل مواجهة الإسماعيلى فى الكأس للإسكندرية بدلاً من السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، أنه سيطالب مسئولي النادي بمخاطبة اتحاد الكرة المصري من أجل نقل مباراة الفريق أمام الإسماعيلي في دور الستة عشر لكأس مصر إلى الإسكندرية بدلا من خوضها بالسويس بسبب ضغط مباريات الدوري الممتاز.

وأوضح المدير الفني للفريق الأبيض في تصريحات للموقع الرسمي أن الفريق سيواجه المصري بالإسكندرية يوم 24 مايو في الدوري، وبعدها سيكون الفريق مطالبا بمواجهة الإسماعيلي في الكأس يوم 27 مايو في السويس قبل السفر للجونة لمواجهة الجونة يوم 30 مايو.

وأضاف كارتيرون أنه يأمل في نقل مباراة الإسماعيلي للإسكندرية كحل لتقليل الضغط على الزمالك في الفترة المقبلة على أن يستمر الفريق بالإسكندرية بعد مباراة المصري في حال الموافقة على نقل لقاء الكأس من السويس للإسكندرية.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء في تمام الرابعة والنصف مساء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء طلائع الجيش.