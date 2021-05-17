شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب نقل مواجهة الإسماعيلى فى الكأس للإسكندرية بدلاً من السويس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، أنه سيطالب مسئولي النادي بمخاطبة اتحاد الكرة المصري من أجل نقل مباراة الفريق أمام الإسماعيلي في دور الستة عشر لكأس مصر إلى الإسكندرية بدلا من خوضها بالسويس بسبب ضغط مباريات الدوري الممتاز.
وأوضح المدير الفني للفريق الأبيض في تصريحات للموقع الرسمي أن الفريق سيواجه المصري بالإسكندرية يوم 24 مايو في الدوري، وبعدها سيكون الفريق مطالبا بمواجهة الإسماعيلي في الكأس يوم 27 مايو في السويس قبل السفر للجونة لمواجهة الجونة يوم 30 مايو.
وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز على إنبي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويستعد الزمالك للقاء طلائع الجيش المقرر له مساء يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.