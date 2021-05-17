ماركا | جماهير ريال مدريد تُفضل راؤول على أليجري لخلافة زيدان

ألمح زين الدين زيدان إلى رحيله عن ريال مدريد مع نهاية الموسم الجاري، ويعتبر المرشحان الأولان المفضلان لخلافة الفرنسي في سانتياجو برنابيو هما ماسيميليانو أليجري وراؤول جونزاليس.

وأظهر استطلاع أجرته صحيفة ماركا الإسبانية لإختيار مدرب ريال مدريد الجديد، أن 57٪ من مشجعي النادي الملكي يُفضلون راؤول جونزاليس لخلافة زيدان.

وحصل أليجري على 10٪ من الأصوات بينما حصل مدرب منتخب ألمانيا “يواخيم لوف” على 17٪، مقابل 16٪ ممن شملهم الاستطلاع لا يريدون أيًا من الثلاثة واختاروا مدربًا آخر.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد لن يتخذ أي خطوة بشأن المدرب المستقبلي للفريق، حتى يتم تأكيد رحيل زيدان في نهاية الموسم.

ويقال أن أليجري يريد معرفة قرار ريال مدريد النهائي في أقرب وقت ممكن، في ظل إمتلاكه خيارات أخرى على الطاولة، حيث يرغب يوفنتوس في إستعادة خدماته، كما يريده نابولي لخلافة جاتوزو.

بينما أوضح مدرب فريق ريال مدريد كاستيا حاليًا، راؤول، في حديثه بعد أن خسر فريقه مباراة الصعود إلى الدوري الإسباني الدرجة الثانية “السيجوندا”، يوم الأحد الماضي، أنه يريد مواصلة العمل داخل أروقة النادي الملكي.

وقال هداف ريال مدريد الأسطوري، أنه سيكون سعيدًا إذا أتيحت له الفرصة لقيادة الفريق الأول، وأشار إلى الآن الأمر متروك للرئيس فلورنتينو بيريز وصناع القرار في النادي.