مدرب الاهلي السعودي يحسم مشاركة السومة أمام الهلال

أرسل الجهاز الطبي للنادي الاهلي السعودي، تقرير حالة النجم عمر السومة إلى المدرب “لورينتيو ريجيكامب”، بعدما تعرض للإصابة في المباراة الماضية أمام القادسية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الرياضية السعودية، فإن الكشف الذي خضع له عمر السومة، أمس، أظهر تعرضه لشد عضلي خفيف.

وأضافت الصحيفة، أن الإصابة لن تمنع السومة من المشاركة أمام الهلال في لقاء الكلاسيكو بعد غدٍ، إذ طمأن الجهاز الطبي، الروماني ريجيكامب على جاهزية المهاجم السوري.

وشارك عمر السومة مع فريق الاهلي امام القادسية في الجولة الماضية، وقاده لتحقيق الفوز بعدما سجل هدف المباراة الوحيد من علامة الجزاء في أولى مبارياته بعد العودة من الإصابة التي تعرض لها من قبل.

وكان من المتوقع غياب السومة عن مواجهة القادسية بعد معاناته من إصابة على مستوى العضلة الخلفية، اثناء مشاركته مع الفريق في منافسات دور المجموعات من دوري ابطال اسيا.

ولكن الجهاز الطبي للنادي الاهلي نجح في استعادة خدمات النجم السوري قبل المدة المحددة لغيابه، حيث كان يحتاج إلى برنامج علاجي نحو ثلاثة أسابيع، من أجل العودة والمشاركة مع الراقي فيما تبقى من منافسات الموسم الرياضي الجاري.