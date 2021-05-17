فيديو | النصر يسخر من الهلال بعد التعاقد مع تاليسكا!

ظهر النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا في فيديو قصير، أعلن فيه انضمامه إلى نادي النصر، ولكن بسخرية من غريم العالمي، نادي الهلال.

ونشر نادي النصر فيديو تاليسكا، ومدته 6 ثواني على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أهل فيه النجم البرازيلي وهو ينظر إلى شاشة التلفاز ويضحك بسخرية، ثم ألتفت إلى الكاميرا، وقال باللغة العربية “انا نصراوي.. تاليسكا”.

وسرعان ما تفهم جماهير النصر، سخرية ناديهم من الغريم الهلال، الذي أعلن منذ أسبوع تعاقده مع موسى ماريجا في فيديو ظهر فيه المهاجم المالي وهو يشاهد على التلفاز لقطات خاصة بمسيرته وكيف تقاطعت مع مسيرة الزعيم.

ولم يكتفِ نادي النصر بذلك، فبعد نشر الفيديو بساعة، قام حساب النادي بإعادة نشر الفيديو ذاته “Retweet”، وكتب عليه “نعتقد أن أرقام اللاعب معروفة وعشان كذا ما في داعي ننزلها”.

وسخر نادي النصر بهذه التدوينة، من مواقع التواصل الاجتماعي الرياضية في السعودية، والتي نشرت صورًا للنجم البرازيلي بقميص نادي الهلال، ومعها إحصاءاته مع الأندية التي لعب لها.

وكان غريم النصر، نادي الهلال، قد دخل في مفاوضات جادة مع أندرسون تاليسكا الشهر الماضي، وكان قريب للغاية من التعاقد معه في الميركاتو الصيفي 2021، ليكون ثاني صفقاته بعد موسى ماريجا، ولكن العالمي نجح في خطف توقيع النجم البرازيلي.