الامارات | النصر السعودي يتعاقد مع "ساحر برازيلي"

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يتعاقد مع "ساحر برازيلي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي النصر السعودي، الاثنين، تعاقده مع لاعب الوسط الهجومي الساحر البرازيلي أندرسون تاليسكا، ليمثل الفريق بدايةً من الموسم المقبل قادماً من غوانغجو أف سي الصيني.

ونشر حساب نادي النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو قصير يظهر خلاله البرازيلي تاليسكا، مع عنوان "العالمي مكانه في العالمي". وتمكّن النصر من حسم صفقة تاليسكا (27 عامًا) بعد منافسة قوية مع منافسه الهلال على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولعب تاليسكا في صفوف غوانغجو منذ عام 2018، وكان يرتبط معه بعقد حتى 2022.

حمل في بداية مسيرته ألوان باهيا البرازيلي ثم انتقل إلى بنفيكا البرتغالي الذي أعاره إلى بشيكتاش التركي قبل أن ينضم لفريقه الصيني الحالي في 2018.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news