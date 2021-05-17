الامارات | أول خطوة رسمية لرحيل محمد صلاح عن ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن أول خطوة رسمية لرحيل محمد صلاح عن ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، الإثنين، عن أول خطوة رسمية من جانب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للحصول على خدمات المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي اعتباراً من الموسم المقبل للجمع بينه والساحر البرازيلي نيمار في فريق واحد.

وقالت الصحيفة إن إدارة سان جيرمان بدأ اتصالاته مع رامي عباس وكيل محمد صلاح لمعرفة موقف الأخير من مغادرة ملعب "آنفيلد" خصوصاً أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو يرى في النجم المصري إمكانات عالية من شأنها تعويض الرحيل المتوقع للفرنسي الشاب كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، ولكن يتحين النادي الباريسي الفرصة للانقضاض على صلاح خصوصاً في حالة عدم تأهل ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

يذكر أن محمد صلاح ارتدى قميص ليفربول في 2017 قادماً من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو، وقاد "الريدز" للفوز بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بعد غياب دام 30 عاماً، كما توج مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا 2019، ويحتل حالياً صدارة هدافي "البريمييرليغ" برصيد 22 هدفاً بالتساوي مع الإنجليزي هاري كين هداف توتنهام.

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