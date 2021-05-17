شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تربك حسابات «العميد» قبل موجهة أبناء بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتباك لدي الجهاز الفنى للفريق الكروي الاول بنادى الاتحاد السكندري، قبل ايام قليلة من مواجهة الفريق المرتقبة امام المصري البورسعيدي، ضمن مباريات بطولة الدورى الممتاز والتي من المقرر اقامتها على ارض ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بالاسكندرية، وهى المباراة التي تعتبر عنق الزجاجه بالنسبة لجماهير وعشاق زعيم الثغر بعد سلسة من النتائج السلبية التي يحققها الفريق خلال الفترة الماضية بداهي من الخروج من كاس مصر على يد وادي دجلة .

و من المقرر ان يفقد الجهاز الفنى خدمات كلا من عماد السيد الحارس الأساسى عن الفريق منذ بدايه الموسم ومحمد عطوه وعمار حمدى في خط الدفاع، بالإضافة إلى ثلاثى خط الوسط خالد الغندور وأحمد نبيل مانجا ورزاق سيسيه، كما يغيب خالد قمر مهاجم الفريق امام المصري، وهو مايزيد الامور تعقيدا، لاسميا وان مواجهة حسام حسن امام المصري تعتبر بطولة خاصة .