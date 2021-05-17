شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعدل موعد تدريبات الزمالك استعداداً لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الاول لنادي الزمالك تعديل مواعيد تدريبات الفريق استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقررة " الخميس " ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرون للدوري.

و يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء في تمام الرابعة والنصف مساء بدلاً من السابعة مساءً التي كانت مقررة من قبل، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء طلائع الجيش.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز على إنبي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. ويستعد الزمالك للقاء طلائع الجيش المقرر له مساء يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.