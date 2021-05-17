شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يطلب مهلة جديدة للرد علي عرض الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسابق مسؤولو اللجنة التي تدير نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، الزمن من اجل تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويسعي مسؤلو الزمالك للحصول علي خدمات فرجاني ساسي لثلاث مواسم مقبلة بعد انتهاء تعاقده رسمياً مع نهاية الموسم الجاري.

وابلغ باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك مسؤولو ناديه انه لايمكن بأي حال من الأحوال الإستغناء عن فرجاني في ظل سعي الفريق للعودة للمشاركة والفوز بالبطولة الافريقية وكذلك المنافسة والفوز بالبطولات المحلية.

واعلن مسؤولو الزمالك عن عدم ممانعة فرجاني ساسي في توقيع عقده الجديد للزمالك شريطة الحصول علي ثلاثة ملايين يورو عن الموسم الواحد.

وابدي مسؤلو الزمالك استعداداهم لدفع مليون ونصف مليون يورو عن الموسم الواحد بالإضافة الي سداد كافة مستحقاته المتأخرة دفعة واحدة.

وطلب فرجاني ساسي، من مسؤولو الزمالك منحه مهلة للتفكير حتي مطلع شهر يونيو المقبل لإتخاذ قراره النهائي مشدداً علي رغبته في البقاء داخل القلعة البيضاء في ظل الحفاوة والحب الجماهيري الذي يلقاه شريطة تقديره مادياً بما يتناسب مع قدراته الفنية والبدنية، والعروض التي تلقاها مؤخراً.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقررة " الخميس " ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرون للدوري والتي يسعي الزمالك لتحقيق الفوز بها للإستمرار في صدارة جدول المسابقة.