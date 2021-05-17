شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي يعلن القائمة النهائية يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أستقر شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي على شهر يونيو المقبل، موعداً للإعلان عن قائمة المنتخب التي تستعد لخوض غمار دورة الألعاب الأوليمبية المقرر لها في العاصمة اليابانية طوكيو .

ويعكف الجهاز الفنى خلال الفترة الحالية، على متابعه جميع اللاعبين على المستوى المحليين والمحترفين من أجل أختيار أفضل العناصر الممكنة التي تستعد ان تقود المنتخب الأوليمبي بمظهر مشرف في المعترك الأوليمبي، ومن القكرر ان يتم ارسال القائمة النهائية للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» يوم 30 يونيو المقبل .

يأتى ذلك في الوقت الذي، ارسل الجهاز الفنى أستدعاء رسمي لمصطفي محمد المحترف في جالاتا سراي التركي، وعمر مرموش المحترف في سانت بولي الألماني، للانضمام لمعسكر الفريق خلال يونيو المقبل ضمن خطة الاعداد للأوليمبياد.