شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطير لنيجيريا الخميس استعداداً لمواجهة أنيمبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أستقر الجهاز الفنى للفريق الكروي الاول بنادى بيراميدز على السفر الى نيجيريا الخمخيس المقبل، على متن طائرة خاصة ، وذلك فى اطار الاستعدادا لخوض مباراة العودة امام انييمبا النيجيري فى دور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية، حيث تقام المباراة فى الثالثة عصر يوم الأحد المقبل، باستاد إنيمبا الدولي بمدينة أبا النيجيرية وهو أحد ملاعب العشب الصناعي،

وتغادر بعثة فريق بيراميدز إلى نيجيريا على متن طائرة خاصة بعد موافقة مجلس الإدارة من أجل تذليل كافة العقبات أمام الفريق من أجل تحقيق لقب الكونفدرالية هذا الموسم، بعد أن خسره بيراميدز فى المباراة النهائية فى نسختها الماضية أمام نهضة بركان المغربى وسط تحكيم سيئ تسبب فى خسارة اللقب الأفريقي وفقا لما صرح به مسؤولى نادي بيراميدز فى ذلك التوقيت