شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يحذر محمود علاء من زيادة الأحمال التدريبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك محمود علاء مدافع الفريق من زيادة المعدلات التدريبية خلال الفترة المقبلة من اجل سرعة العودة للمستطيل الأخضر.

ويعاني محمود علاء من الإصابة بتمزق في العضلة الضامة، تعرض له خلال مباراة انبي الأخيرة التي فاز بها الزمالك بثلاثة اهداف مقابل هدف ولم يستطع على اثرها اكمال المباراة.

وطالب الطبيب من مدافع الزمالك بالالتزام بالبرنامج التأهيلي المحدد له وبنفس الجرعات التدريبية وفي الأوقات المحددة لها.

ويتضمن البرنامج الخاص بمحمود علاء، أداء بعض التدريبات المائية من اجل تقوية العضلات فضلاً عن عمل بعض تمرينات الاطالة.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقررة «الخميس» ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرون لمباريات الدوري الممتاز.