شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة ضد صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الأهلي الفوز على صن داونز الجنوب في المباراة التي شملتهما السبت ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على صن داونز بنتيجة 2-1 أحرزهما طاهر محمد طاهر في الدقيقة 23 وصلاح محسن في الدقيقة 90 من زمن المباراة التي جمعتهما في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .



يواجه الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة من عصر السبت الموافق 22 مايو الجاري .

وغادرت بعثة فريق الأهلي إلى جنوب إفريقيا عصر اليوم الاثنين استعداداً لمواجهة صن داونز السبت المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا في مواجهة حسم الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز في موقعة الذهاب بهدفين نظيفين.

وفضل الجهاز الفنى للأهلى السفر إلى جنوب إفريقيا قبل موعد المبارة بـ5 أيام من أجل تعود لاعبيه على الأجواء في بريتوريا التي تستضيف المباراة، لاسيما أن المباراة ستقام في أجواء حارة لأنها ستلعب في الثالثة عصرا، لذا يرغب الجهاز الفني في أن يعتاد الفريق الأحمر على التدرب في هذه الأجواء ليكون اللاعبون على أتم استعداد للتعامل مع هذه الظروف الصعبة.