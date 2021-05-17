شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يرحب بتمديد تعاقده مع الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب إيهاب جلال المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي بتمديد تعاقده مع الفريق لموسم جديد وابلغ جلال مسؤولي الإسماعيلي بترحيبه الشديد لتلبية طلبات الإسماعيلي.

وفاتح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بقيادة المهندس إبراهيم عثمان، إيهاب جلال بتمديد تعاقده مع الإسماعيلي لموسم جديد، بعدم نجح في اخراج الفريق من كبوته وتحقيق الفوز في خمس مباريات متتالية بعدما كان الفريق يصارع علي الهبوط قبل مجيئه.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر في جدول المسابقة برصيد 26 نقطة بعدما حقق الفوز في اخر خمس مباريات له عقب تولي إيهاب جلال المهمة الفنية للفريق .

وينتظر ان يتم عقد جلسة بين رئيس النادي والمدير الفني عقب نهاية مباراة مصر المقاصة المقررة يوم 24 من الشهر الجاري للأتفاق علي كافة التفاصيل الخاصة بتمديد التعاقد .

ويسعي مجلس إدارة الإسماعيلي لإضفاء المزيد من الاستقرار علي الفريق خلال المرحلة المقبلة حتي يتمكن الإسماعيلي من تحقيق طموحات جماهيره والتواجد ضمن فرق المقدمة في الموسم المقبل .