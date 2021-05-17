شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يتعاقد مع البرازيلي تاليسكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي النصر السعودي الاثنين تعاقده مع لاعب الوسط الهجومي البرازيلي أندرسون تاليسكا، ليمثل الفريق بداية من الموسم المقبل قادماً من غوانزهو إف سي الصيني.

ونشر حساب نادي النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو قصيراً يظهر خلاله البرازيلي تاليسكا، مع عنوان «العالمي مكانه في العالمي». وتمكّن النصر من حسم صفقة تاليسكا (27 عاماً) بعد منافسة قوية مع منافسه الهلال على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولعب تاليسكا في صفوف غوانغجو منذ عام 2018، وكان يرتبط معه بعقد حتى 2022.

حمل في بداية مسيرته ألوان باهيا البرازيلي، ثم انتقل إلى بنفيكا البرتغالي الذي أعاره إلى بشيكتاش التركي، قبل أن ينضم لفريقه الصيني الحالي في 2018.