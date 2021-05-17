شكرا لقرائتكم خبر عن «هتال» بطلاً لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في فرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * الرحماني: السباقات تترجم اهتمام القيادة الرشيدة بإبراز تراث الدولة

توج الجواد «هتال» من إسطبلات ياس التابعة لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بلقب الجولة الثانية لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها ال28، التي شهدها مضمار لونجشامب الفرنسي في باريس، الأحد، ضمن مهرجان سباقات الإمارات جينز الفرنسية.

وبرهن هتال ابن الحصان «مهب» والفرس «مزنة» قوته وحضوره المميز في المضامير الأوروبية والعالمية، ونجح في رفع رصيد انتصاراته إلى 6 انتصارات متتالية من أصل 7 مشاركات، وحقق فوزه بقيادة الفارس أورتيز مندزابل، وحسم السباق بفارق 2.5 طول، ونجح في قطع مسافة السباق البالغة 2000 متر عشبي بزمن 2:19:93 دقيقة.

وقام فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية وأوليفيه دويل رئيس الهيئة العليا لسباقات الخيل الفرنسية بتقديم الكؤوس لمدرب «هتال» توماس دوميلو والفارس أورتيز مندزابل.

وحقق المهر «سينت ماركس باسيليكا» المملوك بالشراكة لديرك سميث وجون مجنير ومايكل تابور لقب سباق الألفي جينز الإماراتي الفرنسي للمهور والذي أقيم لمسافة 1600 متر، برعاية كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وبمشاركة 12 خيلاً، وبمجموع جوائز 600 ألف يورو ضمن الفئة الأولى، وذلك بإشراف المدرب ايدين اوبراين وقيادة الفارس أورتيز مندزابل، ونجح البطل في قطع مسافة السباق بزمن 1:40:15 دقيقة، وبفارق 1.75 طول.

كما نجحت المهرة «كورسامبا» بشعار عبدالله بن فهد العطية في تحقيق مفاجأة مدوية بفوزها المميز بلقب الألف جينز الإماراتي الفرنسي للمهرات والذي أقيم لمسافة 1600 متر للفئة الأولى، والبالغة قيمة جوائزه 500 ألف يورو، بقيادة كريستيان ديمور وإشراف المدرب جون كلود، بفارق طول وربع الطول.

من ناحية أخرى، حافظ الجواد «باديس دي» على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في محطته الأمريكية الأولى التي أقيمت السبت الماضي، في مضمار بيملكو الرملي العريق في مدينة بالتيمور بولاية ميرلاند الأمريكية ضمن أجندة سباقات النسخة ال28.

وبحفاظه على اللقب تمكن «باديس دي» البالغ من العمر 10 سنوات من تحقيق الثلاثية بحصاده للقب الكأس الغالية 3 مرات بعد نسخة 2016 والنسخة الماضية والحالية، ليتربع على عرش الأبطال ويؤكد جدارته وتألقه الكبير في سباقات كأس رئيس الدولة في أمريكا، كما رفع الجواد رصيد إنجازاته إلى 30 انتصاراً من 51 مشاركة.

وشهد السباق مشاركة 12 خيلاً تمثل نخبة مرابط ومزارع الخيل العربي في أمريكا، كما أقيم السباق لمسافة 1700 متر للفئة الأولى للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وبلغت قيمة جوائزه 100 ألف دولار.

وأشاد فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بالانطلاقة القوية والمميزة للكأس الغالية ضمن أشهر مهرجان عالمي للخيول المهجنة الأصيلة المتمثل بالبريكنس ستيكس ومهرجان سباقات الجينز الإماراتي الفرنسي، معرباً عن فخره واعتزازه بالنجاح الكبير الذي حققه السباق بمحطته الافتتاحية والثانية، ومدى اهتمام الإعلام الأمريكي والفرنسي بالسباقين، مؤكداً أن هذا الأمر يدل على المسيرة التاريخية المميزة لسلسلة سباقات الكأس الغالية ودورها الكبير في تحقيق أصداء واسعة في كل محطة من محطاتها التي تطوف العالم، موضحاً أن السباقات تترجم حرص واهتمام القيادة الرشيدة لإبراز التراث والترويج لعراقته وأصالة الخيل العربي.

وقال: «فخورون بقيمة المنجزات المهمة التي حققها سباق المحطتين الأمريكية والفرنسية وسط ظروف المرحلة الراهنة، التي تؤكد حرصنا الكبير والتزامنا تجاه اتحادات وجمعيات الخيل العربية في كافة البلدان، ومواصلة رحلة دعمنا المستمر للملاك والمربين بجميع دول العالم».