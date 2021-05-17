دي بروين يعود إلى تدريبات مانشستر سيتي

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الاثنين، إن لاعب الوسط كيفن دي بروين عاد إلى التدريبات مع بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تعافيه من إصابة عضلية، غاب بسببها اللاعب البلجيكي عن آخر مباراتين.

ولم يشارك دي بروين في هزيمة سيتي في الدوري أمام تشيلسي وفي الانتصار 4-3 على مضيفه نيوكاسل يونايتد يوم الجمعة، لكنه أصبح متاحاً لدخول التشكيلة، حيث يرغب جوارديولا أن يستعيد اللاعب حساسية المباريات قبل نهائي دوري الأبطال أمام تشيلسي في 29 مايو.

وقال جوارديولا للصحفيين قبل مواجهة برايتون أند هوف ألبيون الثلاثاء : تدرب معنا في آخر يومين، كيفن لاعب مهم مثل جميع زملائه، والكل يعرف ذلك سنقيم حالته لمعرفة ما إذا كان لائقاً للمشاركة.