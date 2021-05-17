اخبار الرياضه

دي بروين يعود إلى تدريبات مانشستر سيتي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن دي بروين يعود إلى تدريبات مانشستر سيتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

17 مايو 2021

19:42 مساء

قراءة دقيقة واحدة

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الاثنين، إن لاعب الوسط كيفن دي بروين عاد إلى التدريبات مع بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تعافيه من إصابة عضلية، غاب بسببها اللاعب البلجيكي عن آخر مباراتين.
ولم يشارك دي بروين في هزيمة سيتي في الدوري أمام وفي الانتصار 4-3 على مضيفه نيوكاسل يونايتد يوم الجمعة، لكنه أصبح متاحاً لدخول التشكيلة، حيث يرغب جوارديولا أن يستعيد اللاعب حساسية المباريات قبل نهائي دوري الأبطال أمام تشيلسي في 29 مايو.
وقال جوارديولا للصحفيين قبل مواجهة برايتون أند هوف ألبيون الثلاثاء : تدرب معنا في آخر يومين، كيفن لاعب مهم مثل جميع زملائه، والكل يعرف ذلك سنقيم حالته لمعرفة ما إذا كان لائقاً للمشاركة.

المزيد من الملف

عناوين متفرقة

قد يعجبك ايضا

https://tinyurl.com/yjb8tvaw

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا