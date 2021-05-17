شكرا لقرائتكم خبر عن كأس رئيس الدولة للجوجيتسو ينطلق 21 مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * الشامسي: حدث بمواصفات خاصة ويفسح المجال أمام بطلات الإمارات

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن تنظيم الجولة الأولى من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو في صالة «جوجيتسو أرينا» بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي يومي 21 و22 مايو الجاري.

وتعتبر بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، الحدث الأغلى على الساحة المحلية، خاصة أنها ستشهد هذا العام إضافة مهمة تكمن في إدراج منافسات السيدات لأول مرة ضمن برنامجها الحافل في خطوة تعكس الأهمية المتزايدة للدور الذي أصبحت تلعبه المرأة الإماراتية على صعيد رياضة الجوجيتسو وغيرها من الرياضات المختلفة.

وأكد البيان الصادر عن اتحاد الجوجيتسو، أمس الاثنين، أن البطولة ترحب بأوسع مشاركة من الرياضيين في مختلف الأوزان للتنافس بنظام الحزام المفتوح ضمن فئات الناشئين (تحت 16 عاماً)، والشباب (تحت 18 عاماً)، والكبار (فوق 18 عاماً).

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تأتي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو في توقيت مثالي، حيث يستعد اللاعبون واللاعبات للمشاركة في مجموعة متنوعة من المنافسات المحلية والعالمية داخل الدولة وخارجها، ومنذ انطلاقة الموسم الرياضي 2021، لم تتوقف عجلة البطولات عن النشاط، وشهدت إقبالاً كبيراً من قبل أبرز نجوم اللعبة المحليين والعالميين، وأثبتت أبوظبي من جديد أنها عاصمة الجوجيتسو العالمية، حينما أبدت قدرتها الفائقة على استضافة أهم الأحداث والبطولات، لا سيما بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في إبريل الماضي على الرغم من الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم».

وأضاف: «شهدنا مشاركة رائعة في جولات بطولة أم الإمارات وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، ونحن على يقين بأن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة ستكون بطولة محلية بمواصفات عالمية، وستشكل منصة لانطلاق المواهب الوطنية التي تتطلع إلى تثبيت قدمها في المنافسة والوقوف على منصات التتويج».

وأكد الشامسي أن إضافة فئة السيدات إلى منافسات الكأس الغالية يعكس الثقة الكاملة بقدرتها في تعزيز انتشار هذه الرياضة ذات القيم النبيلة، وجهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو في ترجمة رؤية القيادة على أرض الواقع. وأوضح أن تمثيل المرأة وتعزيز دورها في القطاعات كافة يحظى بأهمية قصوى لدى القيادة الرشيدة ورؤيتها لمستقبل هذه الرياضة.

وقال: «تسهم بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو في الإعداد الأمثل للاعبين وتعزيز قدراتهم وجاهزيتهم لتمثيل الدولة على الساحتين الإقليمية والعالمية، ولدينا أجندة مزدحمة من الأحداث والبطولات، وجميع اللاعبين حريصين على الظهور المشرف، ومواصلة التقدم وتحقيق الإنجازات وصولاً إلى تمثيل الدولة ضمن المنتخب الوطني الذي يعد هدفاً لكل لاعب».