الجونة يعرض على الأهلي تفاصيل «خطة تخليصه» من والتر بواليا.. والسبب: جونيور أجايي

الشارقة - اميمة ياسر - تدرس لجنة تخطيط الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، ملف الأجانب داخل الفريق من أجل إمكانية التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد في الموسم المقبل.

ويمتلك الأهلي 5 أجانب في قائمته بالإضافة إلى إعارة السنغالي آليو بادجي إلى صفوف أنقرة جوجو التركي حتى نهاية الموسم الكروي الجاري، وتقوم لجنة تخطيط الكرة في الأهلي بدراسة ملف الأجانب من أجل التخلص من أحد لاعبيها الأجانب لإمكانية ضم مهاجم جديد بداية الموسم تنفيذًا لطلبات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وحسبما علمموقع «الوطن سبورت» فإن موسيماني رحب برحيل الزامبي صاحب الأصول الكونغولية والتر بواليا، مهاجم النادي الأهلي، بعدما تمسك بخدمات النيجيري جونيور أجايي.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع والتر بواليا في فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي قادمًا من صفوف نادي الجونة مقابل مليون و800 ألف دولار.

عرض الجونة على الأهلي لتخليصه من بواليا

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي عن أن هناك اتصالات من جانب نادي الجونة لاستعادة خدمات والتر بواليا بداية الموسم الكروي المقبل على سبيل الإعارة.

وعرض الجونة على الأهلي استعارة والتر بواليا في الموسم المقبل لاستعادة مستواه وإمكانية تسويقه خاصة بعد تجميد العروض المقدمة إلى اللاعب منذ انضمامه إلى الأهلي بسبب قلة مشاركاته مع الفريق.

وخرج والتر بواليا من حسابات بيتسو موسيماني في الآونة الماضية بسبب تراجع مستوى اللاعب وابتعاده عن التهديف تزامنًا مع تألق مهاجم الفريق محمد شريف.

الأهلي يفوز على صن داونز بثنائية وبواليا يشارك في الدقائق الأخيرة

كان فريق النادي الأهلي حقق فوزًا هامًا على صن داونز بثنائية نظيفة يوم السبت الماضي في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي في السلام، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز هدفي النادي الأهلي طاهر محمد طاهر وصلاح محسن بينما شارك والتر بواليا في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بدلا من محمد شريف.