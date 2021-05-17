شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه قوى للاعتماد على الشناوى فى حراسة مرمى بيراميدز أمام أنيمبا بلقاء العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسود اتجاه قوى داخل الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفنى، لمنح أحمد الشناوى فرصة المشاركة بصفة أساسية فى مواجهة أنيمبا النيجيرى، فى إياب ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها فى الثالثة عصر الأحد 23 مايو الجاري باستاد إنيمبا الدولي بمدينة أبا النيجيرية، وهو أحد ملاعب العشب الصناعي.

ويدرس الجهاز الفنى لبيراميدز فى الوقت الحالى، منح شريف إكرامى راحة من المشاركة فى مواجهة الإياب أمام أنيمبا، خاصة بعد الخطأ الذى ارتكبه الحارس فى مباراة الذهاب التى أقيمت أمس الأحد على ملعب الدفاع الجوى، وأنتهت بفوز بيراميدز بنتيجة بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويرغب الجهاز الفنى فى منح إكرامى راحة من المشاركة لإزالة الضغوطات التى يُعانى منها الحارس فى الوقت الحالى، والتى تؤدى لخروجه عن تركيزه فى العديد من الأحيان.

وحرص أروابارينا على الإطمئنان من خالد عبد الله مدرب حراس بيراميدز على جاهزية أحمد الشناوى، من أجل وضعه محل دراسة خلال الأيام المقبلة للإعتماد عليه أساسيًا فى لقاء العودة أمام أنيمبا.

وصعد بيراميدز لربع نهائى الكونفدرالية بعدما وصل للنقطة 12 فى المركز الثانى بدوري المجموعات بعد الرجاء المغربى صاحب الـ 15 نقطة، والتقت الفرق المصرية مع أنيمبا النيجيري فى 12 مواجهة قبل صدام بيراميدز مع انيمبا، حققت الفوز فى 8 ، والخسارة فى 3، و التعادل فى مباراة واحدة.