اتحاد الكرة يقرر إيقاف إبراهيم حسن مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندرى، مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي، خلال مباراة فريقه أمام طلائع الجيش.

كما قررت اللجنة إيقاف خالد متولي وعمار حمدي وأحمد نبيل، لاعبى الاتحاد مباراة واحدة لحصولهم على الإنذار الثالث.

وعاقبت اللجنة أحمد ياسين لاعب البنك الأهلي بالايقاف مباراتين وتغريمه 10 الاف جنيه، بسبب طرده للخشونة المتعمدة مع الخصم، خلال مباراة فريقه مع الإسماعيلي.

على صعيد متصل، قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصرى لكرة القدم، فى اجتماعها اليوم، قبول التظلم المقدم من ربيع ياسين المدير الفنى لفريق بتروجيت والمدرب السابق لمنتخب الشباب، مع الاكتفاء بإيقافه لمدة شهر اعتبارا من صدور قرار لجنة الانضباط والاكتفاء بغرامة 50 ألف جنيه.

وهو ما انفرد به الخليج 365 بخبر حول استقرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجي على تخفيض عقوبة لجنة الانضباط على ربيع ياسين المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب ومدرب فريق بتروجت بالقسم الثانى حاليا.

كما قررت اللجنة قبول التظلم المقدم من اللاعب عبد الرحمن عشرى والاكتفاء بتغريمه 20 ألف جنيه، وقبول الالتماس المقدم من اللاعب أحمد تمساح لاعب نادي الشرقية للدخان والاكتفاء بإيقافه خمس مباريات.

عقد اجتماع اللجنة اليوم برئاسة المستشار عادل الشوربجي وبحضور المستشار ابراهيم عبد الخالق نائب رئيس اللجنة والمستشار محمد أباظة عضو اللجنة.

وكانت لجنة الاستئناف قد اتخذت قرارا في وقت سابق، بإيقاف ربيع ياسين لمدة 6 أشهر على خلفية التحقيقات التي جرت بشأن مشاركة المنتخب في بطولة أفريقيا المؤهلة للنهائيات الأفريقية والتي أقيمت في دولة تونس.