شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يغادر إلى نيجيريا الخميس على متن طائرة خاصة لمواجهة أنيمبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفنى، سفر بعثة الفريق إلى نيجيريا الخميس المقبل، فى إطار الاستعداد لمواجهة إنيمبا فى إياب ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وتقام المباراة فى الثالثة عصر الأحد 23 مايو الجاري باستاد إنيمبا الدولي بمدينة أبا النيجيرية، وهو أحد ملاعب العشب الصناعي.
ويدير اللقاء طاقم تحكيم من تونس بقيادة الحكم صادق السلمي حكما للساحة، ويعاونه خليل حساني المساعد الأول، وأيمن إسماعيل المساعد الثاني، وهيثم قيراط الحكم الرابع.
ويراقب المباراة أمير عثمان محمد من السودان، ويراقب الحكام لاتري داوسن من توجو، والمنسق العام ألكسندر أسانتي من غانا، والمنسق الإعلامي أديمولا أديبكولا من نيجيريا، والمنسق الأمني جوليوس بين من غانا.