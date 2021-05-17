اخبار الرياضه

بيراميدز يغادر إلى نيجيريا الخميس على متن طائرة خاصة لمواجهة أنيمبا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يغادر إلى نيجيريا الخميس على متن طائرة خاصة لمواجهة أنيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفنى، سفر بعثة الفريق إلى نيجيريا الخميس المقبل، فى إطار الاستعداد لمواجهة إنيمبا فى إياب ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام المباراة فى الثالثة عصر الأحد 23 مايو الجاري باستاد إنيمبا الدولي بمدينة أبا النيجيرية، وهو أحد ملاعب العشب الصناعي.

 

وتطير بعثة فريق بيراميدز إلى نيجيريا على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادى من أجل تذليل كافة العقبات أمام الفريق من أجل تحقيق لقب الكونفدرالية هذا الموسم، بعد أن خسره بيراميدز فى المباراة النهائية فى نسختها الماضية أمام نهضة بركان المغربى.

 

ويدير اللقاء طاقم تحكيم من تونس بقيادة الحكم صادق السلمي حكما للساحة، ويعاونه خليل حساني المساعد الأول، وأيمن إسماعيل المساعد الثاني، وهيثم قيراط الحكم الرابع.

 

ويراقب المباراة أمير عثمان محمد من السودان، ويراقب الحكام لاتري داوسن من توجو، والمنسق العام ألكسندر أسانتي من غانا، والمنسق الإعلامي أديمولا أديبكولا من نيجيريا، والمنسق الأمني جوليوس بين من غانا.

 

وحقق بيراميدز فوزا كاسحا على حساب مضيفه نادي إنيمبا بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء الذهاب باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، التى أقيمت مساء أمس، الأحد.

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا