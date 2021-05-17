شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على 5 مراكز تحتاج تدعيما فوريا فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك الاستقرار على 5 مراكز داخل المستطيل الأخضر، تحتاج لتدعيم فورى وعاجل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأكد المصدر الزملكاوى أن المراكز الـ 5 التى تحتاج للدعم في الميركاتو الصيفي هى الهجوم والجبهة اليمنى والدفاع وخط الوسط الدافعى وصناعة اللعب.

وأوضح المصدر أسباب حاجة الزمالك لتدعيم هذه المراكز، مؤكدا ضرورة التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر لتعويض النقص الواضح والأزمة الظاهرة للجميع منذ إعارة مصطفي محمد لصفوف جالاتا سراي التركي، وجارى حصر عدد من الأسماء المرشحة لعرضها على الجهاز الفني واختيار أفضلها.

فيما سيكون هناك حاجة للتعاقد مع ظهير أيمن فى ظل الاستقرار بشكل كبير على رحيل التونسى حمزة المثلوثي بنهاية الموسم لعدم القناعة بإمكانياته.

بينما يجب التعاقد مع مدافع نظرا لحساسية هذا المركز وتعرض لاعبيه للإيقاف والإصابة عدة مرات على مدار الموسم وبالتالي يجب أن يكون هناك أكثر من بديل قوي جاهز في أي وقت.

بينما مركز الوسط المدافع يجب دعمه لعدة أسباب أبرزها إيجاد بديل قوي للتونسي فرجاني ساسي تحسبا لرحيله بعد نهاية عقده وثانيا توفير بديل لطارق حامد لإراحته في بعض المباريات، بينما مركز صناعة اللعب يجب توفير عنصر مميز فيه لمساندة يوسف أوباما في قيادة هذا المركز على مدار الموسم.