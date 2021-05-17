شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور والميدانى حلول العميد لتعويض الغيابات أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى من نقص حاد فى جميع الصفوف لأول مرة منذ انطلاق بطوله الدورى العام، حيث يغيب عماد السيد الحارس الأساسى عن الفريق منذ بدايه الموسم ومحمد عطوه وعمار حمدى فى خط الدفاع، بالإضافة إلى ثلاثى خط الوسط خالد الغندور وأحمد نبيل مانجا ورزاق سيسيه، كما يعانى هجوم الاتحاد من غياب خالد قمر كابتن الفريق وهدافه.

وبدأ حسام حسن المدير الفنى للاتحاد السكندرى تجهيز عدد من اللاعبين لتعويض هذا النقص الحاد، ويعتبر حسام عاشور وعمر الميدانى الأقرب لتعويض تلك الغيابات، ومن المنتظر أن يخوص العميد مباراة المصرى بتشكيل مكون من..

محمد صبحى فى حراسه المرمى

رباعى خط الظهرهشام صلاح و دايمون لوى و محمود رزق و السيد سالم.

ويفاضل حسام حسن بين صبرى رحيل وحسام عاشور وعمر الميدانى ومروان عطيه وعبد الغنى محمد لقياده خط الوسط، وإن كان الأقرب حسام عاشور والميدانى و مروان عطيه للخبره الدولية.

واستقر العميد على الثلاثى الهجومى محمد الصباحى و روماريو و اوكوى.

ويسعى حسام حسن لتحقيق الفوز والعوده للانتصارات امام المصرى لمصالحه جماهير الاتحاد والتى تعتبر مباراه المصرى بطوله خاصه

ومن جهته قام ابراهيم حسن مدير الكره بالاجتماع باللاعبين فى محاوله لتخفيف عب الضغط النفسى على اللاعبين واعتبر ان حماس الجماهير هى نقطه ايجابيه فى صالح اللاعبين لتحفيزهم على عوده الانتصارات