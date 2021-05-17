شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. مواصفات ملعب وأدوات التنس الأرضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التنس الأرضى من الرياضات التى لها تتميز بالقواعد البسيطة والتي يمكن ممارستها من جانب كل الأعمار والفئات، سواء للرجال أو السيدات، إضافة إلى الأشخاص غير القادرين على السير والذين يستخدمون الكراسي المتحركة من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأشخاص الذين يعانون من مشاكل بالحركة والجري، كما أنها تساعد على تقوية الذراعين والساقين

يتم ممارسة التنس عن طريق شخصين داخل ملعب ، حيث يمتلك كٌل منهما مضربا يتم الإمساك به بأحد اليدين اليسرى أو اليمنى وبشكل فردي، ويستخدم لضرب الكرة ضد خصم فردي، ويتكون ملعب التنس الأرضي من جهتين الجهة الأولى وفيها اللاعب والخصم الأول والجهة المقابلة وفيها اللاعب والخصم الثاني وتفصل بينهما شبكة في منتصف الملعب.

ملعب التنس مستطيل الشكل يبلغ طوله 23.77 مترًا، إضافة إلى عرض يبلغ 8.2 مترًا لمباريات الفردي، و11 مترًا لمباريات الزوجي.

يتكون الملعب من مجموعة من الخطوط والتي تحدد مساحة عرض وطول منطقة اللعب، وخط في في منتصف الملعب يطلق عليه اسم الخط المركزي.

المضرب يجب أن يكون مصنوعًا من السلك على شكٍل مسطح وذو مساحة موحدة، حيث يبلغ طول إطار المضرب بحد أقصى 74 سنتيمتر، إضافة إلى عرض 32 سم وبمقدار 12.5 بوصة

وبالانتقال إلى الكرة فيتم لعب التنس الأرضي بكرة مطاطية يبلغ وزنها تقريبًا من 56 إلى 59 جرام