شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام الطلائع.. 3 غيابات مؤكدة ولاعب مهدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الزمالك تدريباته غدا، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها الخميس المقبل ضمن مباريات الأسبوع الـ23 لمسابقة الدوري المصري الممتاز باستاد القاهرة، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 3 أيام عقب مباراة إنبي التى أقيمت مساء الجمعة الماضي، وحسمها الأبيض بنتيجة 3-1.

ويفتقد الزمالك خلال مباراة طلائع الجيش لجهود 3 لاعبين، منهم لاعبان للإصابة ولاعب للإيقاف بخلاف وجود لاعب آخر مهدد بالغياب بسبب الإصابة.

شيكابالا يغيب للإيقاف

لن يتمكن محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، من المشاركة فى مباراة طلائع الجيش لإيقافه لمدة مباراتين من جانب اتحاد الكرة على خلفية أحداث مباراة القمة أمام الأهلي وإشارته للحذاء أثناء خروجه من الملعب ردا على هتافات الجماهير ضده، وينتهي الإيقاف بعد مباراة الطلائع حيث غاب اللاعب عن مباراة إنبي الأخيرة لنفس السبب.

عبد الله جمعة ينهى البرنامج العلاجي

كما سيغيب عبد الله جمعة الظهير الأيسر عن الزمالك في مباراة طلائع الجيش، حيث سينهي برنامجه العلاجي الخميس المقبل للمشاركة فى التدريبات بعدها بشكل طبيعي، بعدما عاني من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وغاب عن مباريات الزمالك الأخيرة بسببها وحال سير الأمور كما محدد لها سيكون جمعة جاهز للعودة للمباريات بشكل طبيعي بدءا من لقاء المصري المقرر له يوم 24 مايو الجاري ضمن الأسبوع الـ 24 للدوري.

محمود علاء يغيب بسبب الالتواء

كما سيغيب محمود علاء عن دفاع الزمالك في مباراة طلائع الجيش، بعدما كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك إصابته بمزق فى العضلة الضامة بعدما خضع اللاعب لأشعة للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها فى مباراة إنبي وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي الفترة المقبلة لتجهيزه للمشاركة فى التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

حميد أحداد مهدد

فيما أصبح المغربي حميد أحداد مهدداً بالغياب عن الزمالك أمام طلائع الجيش للإصابة بالتواء فى القدم خلال مباراة إنبي، وفضل الجهازان الطبي والفني بالزمالك عدم استكمال أحداد للمباراة الأخير حتى لا تتفاقم الإصابة حيث شارك في المباراة بالدقيقة 76 بدلا من التونسي سيف الدين الجزيري، لكن خرج بالدقيقة 89 متأثرا بإصابته ليلعب 13 دقيقة فقط قبل مغادرة الملعب.

ويخضع حميد أحداد لكشف طبي جديد على هامش المران الجماعي الثلاثاء، وبناءا عليه سيتم تحديد برنامج علاجي للمهاجم المغربي للتعافي من الإصابة والمشاركة في التدريبات المقبلة بشكل طبيعي.