إصابة توني كروس لاعب ريال مدريد بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن نادي ريال مدريد، إصابة لاعبه توني كروس بفيروس كورونا، ووفقًا للفحوصات التي خضع لها خلال الساعات الماضية.

ريال مدريد نشر بيانًا رسميًا، أعلن خلاله أن اللاعب الألماني الذي يخضع للعزل الصحي منذ يوم الجمعة الماضي، قد أُثبت إيجابية الفحوصات الخاصة به.

وخضع كروس للعزل منذ الجمعة الماضي بسبب مخالطته لأحد الأشخاص المصابين بفيورس كورونا، مما أدى لغيابه عن لقاء ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو، أمس الأحد.

وأشار ريال مدريد في بيانه إلى أن نتائج الفحوصات التي خضع لها كروس اليوم، أثبتت إصابته بالفيروس، لتستمر فترة العزل الخاصة به.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يستعد حاليًا لخوض لقاء الجولة الأخيرة والحاسمة بالدوري الإسباني، السبت القادم، ضد فريق فياريال.