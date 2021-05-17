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الخليج 365 يكشف حالة السولية وأفشة قبل رحلة جنوب أفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر بالأهلي، أن عمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" ثنائي الفريق الأول لم يتعرضا للإغماء عقب مباراة صنداونز الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا.

وحل صنداونز ضيفًا على الأهلي يوم السبت الماضي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وحقق الفريق الأحمر الفوز بهدفين دون رد.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "عمرو السولية وأفشه لم يتعرضا للإغماء".

وتابع "ولكن حالة من الأعياء الشديد والارهاق سيطرت عليهم عقب نهاية مباراة صنداونز التي جرت السبت الماضي ولكنهم جاهزين للمشاركة في التدريبات الجماعية".

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي مطار القاهرة في تمام التاسعة مساء على متن طائرة خاصة برئاسة محمود الخطيب استعدادا لمواجهة صنداونز فس إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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