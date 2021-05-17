إيقاف وتغريم إبراهيم حسن لـ"السلوك غير الرياضي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف وتغريم إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري بسبب السلوك غير الرياضي.

وتعادل الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش بهدف لكل فريق في مباراة الجولة الـ22 للدوري، ونشبت مشادة بين إبراهيم حسن وأحد الجماهير.

وتم الاستقرار من قبل اللجنة، على إيقاف إبراهيم حسن مباراتين وتغريمه ماديا بقيمة ٢٠ ألف جنيه، وفقا لما بدر منه خلال مباراة فريقه ضد طلائع الجيش ببطولة الدوري المصري الممتاز.

كما قررت اللجنة إيقاف خالد متولي وعمار حمدي وأحمد نبيل، لاعبي الاتحاد مباراة واحدة لحصولهم على الإنذار الثالث.

وعاقبت اللجنة أحمد ياسين لاعب البنك الأهلي بالايقاف مباراتين وتغريمه ١٠ الاف جنيه، بسبب طرده للخشونة المتعمدة مع الخصم، خلال مباراة فريقه مع الإسماعيلي.