سيراميكا كليوباترا: لم نتواصل مع الأهلي بشأن الصفقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد معتز البطاوي المشرف العام على الكرة في نادي سيراميكا كليوباترا عدم وجود أي تواصل مع إدارة الأهلي بشأن أي صفقات خلال تلك الفترة.

ويضم سيراميكا كليوباترا بين صفوفه أحمد ياسر ريان معاراً من الأهلي لنهاية الموسم، ويتواجد حالياً في صدارة ترتيب هدافي الدوري بالتساوي مع أشرف بنشرقي لاعب الزمالك.

وقال البطاوي في تصريحات لإذاعة "أون سبورت" "ما قمت بالتصريح به، أن لو الأهلي فكر في ترك صلاح محسن خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بالتأكيد سيكون على رأس أولوياتنا لأنه لاعب مميز".

وأضاف "بالطبع لو هناك فرصة لشراء أحمد ياسر ريان معنا سيكون أمر رائع، قدم موسم مميز وأرقامه جيدة، لكن لم نتواصل مع إدارة الأهلي بشأن هذا الأمر".

واستمر "الأهلي حالياً مهتم بالدوري وأفريقيا، ونحن لدينا مباريات في الدوري، ولم يحدث أي تواصل مع مسؤولي الأهلي بشأن أي تعاقدات أو صفقات تبادلية".

وأكمل "منذ قدوم صالح جمعة لسيراميكا كليوباترا، هو أول لاعب يتواجد في المران وأخر من يرحل، لا يوجد مشاكل، يركز في التدريبات وهناك التزام كبير، يصنع أهداف، هو لاعب صاحب قيمة كبيرة، ونتمنى عودته لكام لياقته البدنية، هو غير محظوظ بسبب كثرة الإصابات".

وأشار "وفقاً لإمكانيات النادي، يجب أن يكون طموح الفريق المنافسة على المربع الذهبي".

واختتم "ضياء السيد صاحب تاريخ كبير في تدريب المنتخب والأندية، لديه القدرة على عمل نجاحات ونتمى أن يحقق طموحنا جميعاً، الجميع يدعمه بشكل كامل".