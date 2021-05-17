الخليج 365 يكشف.. التقرير الطبي الأخير لمعلول قبل سفر الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهي، أن علي معلول المدافع الأيسر للنادي الأهلي تأكد سلامته من إصابة التمزق في العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال مشاركته في كأس العالم للأندية وتجددت بعد ذلك ليغيب فترة طويلة عن الملاعب.

وغاب معلول عن الأهلي منذ مباراة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وتجددت إصابته لتطول فترة الغياب.

ويستعد الأهلي للسفر لجنوب أفريقيا لملاقاة صنداونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وفاز الأهلي ذهاباً بنتيجة 2-0.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي "اليوم تسلم الجهاز الطبي نتيجة الأشعة التي خضع لها علي معلول والتي اثبتت إلتئام مزق العضلة الخلفية بشكل كامل ونسبة 100%".

وتابع "الأشعة اثبتت سلامته تماماً، ولكن اللاعب لن يكون متواجداً أمام صن داونز لأنه سيبدأ النزول في التدريبات الجماعية بداية من غداً أو بعد غد في بريتوريا".

وأضاف "هناك صعوبة في تواجده أساسياً امام نهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي يوم 28 بقطر".

وتبدأ بعثة الأهلي في التوافد علي مطار القاهرة من السادسة مساءاً قبل المغادرة في التاسعة مساءً الى جنوب أفريقيا على متن طائرة خاصة تهبط في أسوان ترانزيت قبل ان تعود لإستكمال رحلتها.