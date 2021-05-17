الامارات | موعد مواجهة تشيلسي وليستر سيتي "الحاسمة" بتوقيت الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مواجهة تشيلسي وليستر سيتي "الحاسمة" بتوقيت الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى تشلسي الرابع إلى ضرب عصفورين بحجر واحد، عندما يستضيف ليستر سيتي الثالث، غداً الثلاثاء (23:15 بتوقيت الإمارات)، في محاولة للثأر بعدما هزمه في نهائي كأس انجلترا، وتعزيز آماله في بلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك في المرحلة 37 قبل الأخيرة من بطولة إنجلترا لكرة القدم التي ستشهد عودة جزئية للجماهير بعد غياب أكثر من عام.

في حين سيكون ليفربول المستفيد الأكبر بأي نتيجة بين هذين الفريقين شرط فوزه على بيرنلي بعد ذلك بـ24 ساعة.

ويملك ليستر سيتي الذي توج بالكأس للمرة الاولى في تاريخه بعد أربع محاولات فاشلة آخرها عام 1969، 66 نقطة مقابل 64 لتشلسي و63 لليفربول. وبحال التعادل في النقاط بين فريقين، يتمّ الاحتكام إلى فارق الأهداف.

وبعد بداية جيدة للمدرب الالماني توماس توخيل على رأس الجهاز الفني للفريق اللندني منذ استلامه مطلع العام الحالي خلفا لفرانك لامبارد وبلوغه نهائي كأس انجلترا ودوري الابطال حيث سيواجه مواطنه مانشستر سيتي في 29 الحالي، وصعوده سلم الترتيب، مني تشلسي للمرة الاولى بهزيمتين تواليا بقيادة توخل، أمام أرسنال في الدوري على ملعبه صفر-1 الاسبوع الماضي، ثم أمام ليستر صفر-1 في نهائي الكأس السبت الماضي.

ويواجه تشلسي سيناريو الخروج خالي الوفاض تماما هذا الموسم في حال تعثره أمام ليستر لأن الامور ستلفت من يديه في الدوري، ثم أمام مانشستر سيتي في النهائي القاري.

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