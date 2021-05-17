شكرا لقرائتكم خبر عن أليسون ليس الأول.. أفضل 5 أهداف سجلها حراس المرمى في تاريخ الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في نهاية مثيرة بشكل لا يصدق، تغلب ليفربول على وست بروميتش الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل هدف غير متوقع في الوقت المُحتسب بدل الضائع من الحارس أليسون بيكر.

كان الريدز قد حقق فوزًا صعبًا للغاية على حساب وست بروميتش بملعبه ذا هاوثورنس، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مُنافسات الجولة 36 من عُمر البريميرليج.

وكانت النتيجة تشير إلى تعادل الفريقين في الوقت بدل الضائع، عندما تقدم أليسون لمنطقة جزاء وست بروميتش، ليرتقي لركلة ركنية ويضع رأسية قوية في شباك أصحاب الأرض.

بهذا الهدف أصبح أليسون واحداً من حراس المرمى الذين سجلوا في تاريخ الدوري الممتاز لما يقرب من ثلاثة عقود، ومنح ليفربول الأمل في الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى.

دعونا نلقي نظرة على أفضل 5 أهداف سجلهم حراس مرمى في تاريخ البريمرليج..

1- بيتر شمايكل - إيفرتون ضد أستون فيلا - الدوري الإنجليزي الممتاز 2001-02

يعتبر بشكل عام أعظم حارس مرمى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، رأسية بيتر شمايكل لمانشستر يونايتد ضد روتور فولجوجراد في كأس الاتحاد الأوروبي لا تزال في الذاكرة.

ومع ذلك، على الرغم من بذل قصارى جهده ، لم يسجل أبدًا مع الشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

في الواقع، جاء هدفه الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية مسيرته مع أستون فيلا في مواجهة إيفرتون عام 2001.

تأخر فيلا 3-1 أمام التوفيز عندما حصلوا على ركلة ركنية في الدقيقة الأخيرة، مما جعل قرار شمايكل بالتوجه إلى منطقة الجزاء محيرًا بعض الشيء.

في النهاية، استطاع الدنماركي تسجيل هدفا جميلاً، بعدما سدد ببراعة إلى شباك الفيلانز بقدمه اليمنى.

بشكل لا يصدق، كان الهدف هو التاسع في مسيرة شمايكل الرياضية، حتى لو كان هدفه الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

2- بول روبنسون - توتنهام هوتسبر ضد واتفورد - الدوري الإنجليزي الممتاز 2006-07

ربما يكون من الإنصاف تصنيف هدف بول روبنسون الوحيد في الدوري الإنجليزي كواحد من أهم أهداف الحراس في تاريخ المسابقة.

كان الحارس الأول لمنتخب إنجلترا في ذلك الوقت، يمتلك القدرة على تغطية مسافات طويلة بركلات المرمى. لكن حتى أنه لم يكن يتوقع أن يسجل في فوز فريقه 3-1 على واتفورد.

لم تأت مساعدة روبنسون من أحد زملائه في الفريق، بل جاءت من الرياح داخل الملعب.

حصل توتنهام على ركلة حرة خارج منطقة الجزاء مباشرة وسددها الدولي الإنجليزي في الملعب.

ولكن بشكل لا يُصدق، حلقت الكرة فوق بن فوستر ودخلت شباك هورنتس.

لا يزال الهدف من أكثر الأهداف غرابة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز - لكنه في الواقع كان الهدف الثاني لروبنسون في مسيرته المهنية ، حيث سجل سابقًا بضربة رأس لصالح ليدز يونايتد في مباراة كأس الاتحاد الأوروبي أمام سويندون في موسم 2003-04.

3- أليسون بيكر - وست بروميتش ضد ليفربول - الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-21

في السنوات المقبلة، هناك فرصة كبيرة لأن يعتبر مشجعو ليفربول هدف أليسون بيكر في اللحظات الأخيرة ضد وست بروميتش كأحد أهم أهدافهم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لو تعادل الريدز 1-1 مع فريق باجيز الهابط، لكان قد ترك ثلاث نقاط هامة في مشوار الفريق نحو حصد مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد، وبهذا المعنى، لم تكن مفاجأة رؤية الحارس البرازيلي يغامر بالمرور في ركلة ركنية في الدقيقة 95.

المفاجأة، بالطبع، جاءت عندما قفز أليسون في الهواء والتقط الكرة برأسية رائعة تجاوزت سام جونستون ودخلت شباك باجيز.

الملقب بـ "ميسي حراس المرمى" ، ربما لن يسجل أليسون هدفًا آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز في مسيرته مع ليفربول. ولكن إذا تمكن الريدز من الحصول على المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، فمن غير المُرجح أن يتم نسيان هذا الهدف على الإطلاق.

4- أسمير بيجوفيتش - ستوك سيتي ضد ساوثامبتون - الدوري الإنجليزي الممتاز 2013-14

مثل الهدف الوحيد لبول روبنسون في الدوري الإنجليزي الممتاز، من المُحتمل أن يتم تذكر تسديدة حارس مرمى البوسنة أسمير بيجوفيتش على أنها صدفة من الصعب تكررها مع الحارس نفسه.

اللعب مع ستوك سيتي في مواجهة مع ساوثهامبتون في وقت مبكر من موسم 2013-2014، وجدت الكرة طريقها إلى بيجوفيتش عبر تمريرة خلفية في الثواني الأولى من المباراة.

ولعب بيجوفيتش كرة طويلة كما هو معروف عن فريقه ستوك سيتي الذي يُحب إرسال الكرات الطويلة، وبالفعل سدد الكرة في الملعب بأقصى ما يستطيع.

ولكن حتى توني بوليس كان سيذهل لما حدث بعد ذلك.

تم تغير مسار الكرة بفضل الريح داخل الملعب، ثم ارتدت بشكل خبيث خارج منطقة جزاء القديسين وارتدت الكرة بطريقة ما فوق المرمى الفارغ.

5- براد فريدل - تشارلتون أثليتيك ضد بلاكبيرن روفرز - الدوري الإنجليزي الممتاز 2003-04

عندما يتمكن حراس المرمى من التسجيل - بعيدًا عن مساعدة الرياح - فإن أهدافهم تميل إلى أن تكون دراماتيكية وتغير نتيجة المباراة، تمامًا مثل رأسية أليسون الأخيرة.

ومع ذلك، فإن هدف براد فريدل لبلاكبيرن ضد تشارلتون في موسم 2003-2004 في الدوري الإنجليزي الممتاز كان أكثر غرابة بسبب ما حدث بعد ذلك.

مع تأخر بلاكبيرن بنتيجة 2-1 أمام تشارلتون، توجه الحارس الأمريكي إلى منطقة أديكس في ركلة ركنية متأخرة، على أمل تسجيل هدف التعادل.

وبالفعل نفذ فريدل تسديدة بقدمه اليسرى انزلقت في الشباك، بدا الأمر وكأن بلاكبيرن قد سرق التعادل - ولكن بشكل لا يُصدق، كانت فرحة فريدل قصيرة للغاية.

مع الوقت الإضافي المُتبقي، واصل تشارلتون الهجوم واستطاع إحراز هدف الفوز في اللحظات الأخيرة، لقد كانت نهاية مُحبطة لما يجب اعتباره واحدة من أكثر المباريات إثارة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.