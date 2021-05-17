شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون لمعاونيه : لم أطلب التعاقد مع حمزة المثلوثي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك مع الجهاز المعاون بشأن التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق وحقيقة طلبه ضم اللاعب بداية الموسم الجاري في ولايته الأولى.

ودار حديث بين الجهاز المعاون وكارتيرون حول صفقة المثلوثي، حيث كان يظن معاونيه أنه كان صاحب قرار التعاقد مع اللاعب خاصة أن الزمالك عندما حصل على توقيع المثلوثي كان المدرب الفرنسي وقتها هو مدرب الفريق الأبيض خلال فترة ولايته الأولى.

وبحسب مصدر لـ«المصري اليوم» فإن كارتيرون نفى بشكل قاطع هذا الأمر، مشيراً إلى أنه لم يطلب التعاقد مع المثلوثي على الإطلاق، مشدداً على أنه طلب صفقة واحدة فقط وهي صفقة الأنجولي آري بابل لاعب فريق أول أغسطس السابق، التي تراجع عنها الزمالك بعد رحيله عن تدريب الفريق.

ويضع كارتيرون مركز الظهير الأيمن على رأس المراكز المطلوب تدعيمها في الزمالك خلال الموسم المقبل، في ظل عدم قناعته بمستوى المثلوثي وتراجع مستوى حازم إمام، ولكنه في نفس الوقت مضطر للاعتماد عليهما حالياً في ظل عدم وجود بدائل.