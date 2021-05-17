شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا يستهدف التعاقد مع «صلاح محسن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد معتز البطاوي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، على رغبة ناديه في التعاقد مع صلاح محسن، مهاجم النادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفيةالمقبلة,.

وقال معتز البطاوي في تصريحات تليفزيونية : «صلاح محسن مهاجم الأهلي ضمن حساباتنا، في حال تفكير إدارة ناديه في عرضه للإعارة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل».

وأضاف: «سنسعى ايضا لإبقاء أحمد ياسر ريان في الموسم المقبل، في ظل تألقه، حيث يقدم أداء رائعا مع الفريق».

وعن حقيقة وصول عروض لشادي حسين، مهاجم الفريق قال «شادي حسين من العناصر المميزة بالفريق، وهو ضمن حسابات منتخب مصر.. لكن لا توجد أي عروض رسمية لضمه، في انتقالات الصيف، سواء من الأهلي أو الزمالك».