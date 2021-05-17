شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلي اليوم فى جنوب إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصل بعثة الاهلى إلى جنوب افريقيا مساء اليوم برئاسة محمود الخطيب، وينتظر أن يؤدى اللاعبين تدريبات خفيفة عبارة عن فك للعضلات على أن يخوض الفريق مرانة الأول في جنوب إفريقي عصر غدا على أحد الملاعب التي تم حجزها لتدريبات الفريق إستعدادا لمواجهة صن داونز في إياب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا وينتظر أن يركز بيتسو موسيمانى المدير الفنى خلال مران اليوم على بعض الجمل الفنية التي ينوى تطبيقها خلال اللقاء بجانب علاج الأخطاء التي إرتكبها اللاعبين خلال مباراة الذهاب التي إنتهت بفوز الأهلى بهدفين نظيفين.

وسادت حالة من الارتياح داخل البعثة بسبب هطول الأمطار في جوهانسبرج وتحسن حالة الجو ما يمنح الاهلى الثقة في خوض اللقاء وسط أجواء معتدلة بعدما كان الفريق متخوف من درجة الحرارة المرتفعة وتمسك صن داونز بخوض المباراة في النهار.

واطمأن الجهاز الفني للأهلي، على جاهزية محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق، لمباراة صن داونز بعد تحسن حالة اللاعب الذي اشتكى من الإصابة، عقب نهاية مباراة فريقه مع صن داونز الماضة، وخضع لفحص من طبيب الفريق، أحمد أبوعبلة.

وقال طبيب الاهلى أن أفشة اشتكى من بعض التقلصات في عضلات البطن، نتيجة للمجهود الكبير الذي بذله خلال اللقاء، لكنها لن تمنعه من التواجد في مباراة الإياب