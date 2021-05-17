شكرا لقرائتكم خبر عن المصري : والد عمر كمال يتوسط لانتقال نجله للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مسؤول داخل النادي المصري مفاجأة قوية، بشأن مستقبل عمر كمال عبدالواحد نجم الفريق الكروي، ومتصدر هدافي الدروي الممتاز برصيد 11 هدفا، بالتساوي مع أشرف بن شرقي وأحمد ياسر ريان.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» إلى أن عقد اللاعب ينتهى مع المصري، بنهاية الموسم الجاري، لافتاً إلى أن مجلس إدارة المصري عرض على اللاعب مليوني ونصف جنيه في الموسم، في الوقت الذي طلب اللاعب الحصول على 3 ملايين و250 ألف جنيه، ولم تشهد مفاوضات اللاعب مع النادي وتوقفت عند هذا الأمر، ثم تدخل والده كمال عبدالواحد، وطلب من اللاعب إرجاء الموافقة على عرض المصري لحين استطلاع رأي اللجنة الفنية في النادي الأهلي، والبحث له عن فرصه للانضمام للقلعة الحمراء، لاسيما بعدما نال اللاعب إعجاب الجهاز الفنى للأهلي بقيادة موسيمانى، بعد تألقه في مباراة الفريقين، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف نجح عمر كمال في تسجيله في شباك محمد الشناوي.

والجدير بالذكر أن اللاعب بدأ ممارسة كرة القدم في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وهو في الثامنة من عمره، قبل أن ينضم لصفوف المقاولون العرب، ومنه إلى اتحاد الشرطة. يأتى ذلك في الوقت الذي أبدي فيه مسؤولو النادي رغبتهم في ضم اللاعب ولكن لم ترتق المفاوضات للمراحل الرسمية.