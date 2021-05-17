شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الإسماعيلى: نسعى للإبقاء على إيهاب جلال الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي، أن الفريق يسير تحت قيادة إيهاب جلال بخطى ثابتة نحو الخروج من النفق المظلم الذي تواجد به منذ بداية الموسم.

وقال علاء وحيد في تصريحات إذاعية: «ثقافة الفوز بدأت تعود للاعبين بشكل قوي في الفترة الماضية، كما عادت الثقة للاعبين بشكل قوي في أنفاسهم وإمكانياتهم».

وأضاف: «رغم استمرار إصابة إيهاب جلال بفيروس كورونا، إلا أنه يتواصل مع الفريق بشكل مستمر من غرفته في المستشفى لوضع التشكيل وطريقة اللعب، وسوف يخضع لمسحة في الساعات المقبلة، ونتمنى أن تتحول إلى سلبية».

وتابع: «الفريق لديه طموحات كبيرة تحت قيادة إيهاب جلال حيث نسعى للوصول للمركز الرابع في الدوري، وأيضا الحصول على لقب كأس مصر».

وأكمل: «بالمناسبة إيهاب جلال من اليوم الأول له في النادي، طلب وضع مكافأة خاصة للاعبين حال الحصول على المركز الرابع، وحصد كأس مصر وتسبب ذلك في اندهاش الجميع».

واشار إلى أن «الهدف الذي نسعى للقيام به في الوقت الحالي هو تحويل الإعارات بالفريق إلى شراء نهائي، من أجل الحفاظ على استقرار الفريق، كما لدينا هدف آخر وهو الإبقاء على إيهاب جلال في الموسم المقبل وذلك مطلب شعبي من جماهير الإسماعيلي».

واختتم «لن نعترض على قرار اتحاد الكرة بوضع مباراة الزمالك في كأس مصر يوم 27 مايو الجارى، رغم أن الفريق يعاني من ضغط كبير في المباريات كما أن لدينا مواجهات قوية بالفترة المقبلة أمام المقاولون ومصر المقاصة وبيراميدز ثم لقاء الزمالك».