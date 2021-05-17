شكرا لقرائتكم خبر عن الراحل كوبى براينت ينضم إلى قاعة مشاهير السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد تأجيل لعدة أشهر بسبب جائحة كوفيد- 19، أقيمت الليلة الماضية مراسم انضمام النجم الراحل كوبى براينت إلى قاعة مشاهير كرة السلة في الولايات المتحدة. وقتل براينت وابنته في حادث طائرة هليكوبتر، في يناير من العام الماضى.

وكان من المقرر إقامة مراسم انضمام المجموعة التي تضم أيضا كلا من النجمين تيم دنكان وكيفن جارنيت، إضافة إلى تاميكا كاتشينجز، في 29 أغسطس الماضى، في سبرينجفيلد بولاية ماساتشوستس، لكنه تقرر تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد، لتقام في مايو الجارى في ولاية كونيتيكت. وبراينت، الذي توج بلقب دورى السلة الأمريكى للمحترفين 5 مرات مع لوس أنجليس ليكرز، وشارك في مباراة كل النجوم 18 مرة، كان واحدا من أفضل لاعبى الدورى طوال التاريخ، وهو صاحب رابع أفضل سجل تهديفى على مستوى تاريخ البطولة برصيد 33643 نقطة.

وسبق لكاتشينجز المشاركة في مباراة كل النجمات 10 مرات، كما توجت بالذهبية الأوليمبية 4 مرات.

وبحضور نجم السلة الشهير مايكل جوردان، الذي أدار المراسم، ألقت فانيسا براينت، أرملة كوبى، كلمة نيابة عن زوجها الراحل قالت فيها «عزيزى كوبى.. أشكرك لأنك كنت أفضل زوج وأفضل أب».

وأضافت: «أشكرك على عدم تخليك عنا مطلقا. وأشكرك على كل ما قمت به من عمل جاد». وكان جوردان بمثابة مثل أعلى بالنسبة لبراينت، وبصفة خاصة في بداية مسيرته مع اللعبة.