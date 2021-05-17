شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرر يطالب بحسم مصير أوليمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعا نجم التنس السويسرى روجر فيدرر، مسؤولى الألعاب الأوليمبية إلى وضع نهاية لحالة عدم اليقين، وإصدار قرار نهائى بشأن إقامة أوليمبياد طوكيو 2020 من عدمه.

وكان فيدرر، الحائز على 20 لقبا فى بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، يأمل فى تسجيل مشاركته الأخيرة فى الأوليمبياد فى العام الماضى، لكن الدورة الأوليمبية تأجلت إلى العام الجارى، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولم تتراجع الحكومة اليابانية واللجنة الأوليمبية الدولية عن موقفهما، فى التمسك بإقامة أوليمبياد طوكيو، رغم التأييد الشعبى القوى لإلغاء الدورة.

لكن فى ظل معاناة اليابان فى احتواء انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد واستمرار خضوع طوكيو لحالة الطوارئ، لاتزال هناك شكوك كبيرة بشأن مدى واقعية استقبال الآلاف من الزوار فى اليابان، عند إقامة الدورة الأوليمبية خلال يوليو وأغسطس المقبلين.

واستمع فيدرر إلى الأصوات الواثقة والمتمسكة بإقامة الدورة فى موعدها، لكنه يدرك أيضا أن الكثير من مواطنى طوكيو يعارضون إقامة الدورة الأوليمبية هذا العام.

وقال فيدرر فى تصريحات لقناة «ليمان بلو» السويسرية، إنه لا يعرف ماذا يؤيد وإنه حائر بين الخيارين.

أوليمبياد طوكيو

وأضاف: «أود أن أخوض الأوليمبياد، وأحرز ميدالية لسويسرا. فهذا سيمنحنى فخرا من نوع خاص. ولكن لو لم يحدث هذا بسبب الوضع الحالى، سأكون أول من يتفهم الأمر». وتابع: «أعتقد أن ما يحتاجه الرياضيون هو اتخاذ قرار: هل سيحدث هذا (ستقام الدورة) أم لا؟».

وواصل فيدرر: «فى الوقت الحالى، لدينا انطباع بأن الدورة ستقام. ونعرف أن الأمور تتسم بالميوعة. ويمكن لأى رياضى حسم قراره بالمشاركة من عدمها».

وأردف: «إذا كنت تشعر بأن الأمور تعاندك بشكل كبير، ربما يكون من الأفضل عدم المشاركة. لا أعرف».

وشارك فيدرر، العائد من فترة غياب طويلة بسبب إصابة فى الركبة، فى 4 دورات أوليمبية سابقة وقد توج مع مواطنه ستانيسلاس فافرينكا بذهبية زوجى الرجال فى أوليمبياد بكين 2008 وتوج بفضية الفردى فى أوليمبياد لندن 2012، عندما خسر فى النهائى أمام آندى موراى. ويشارك فيدرر فى ثانى بطولة له بعد العودة للملاعب، عندما يخوض منافسات بطولة جينيف المفتوحة، وذلك استعدادا لبطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس)، كما يستعد لخوض بطولة ويمبلدون.