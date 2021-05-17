اخبار الرياضه

مصر المقاصة: نعاني من العديد من الأزمات في جميع النواحي

0 نشر
إسلام صادق 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة: نعاني من العديد من الأزمات في جميع النواحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، عن الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق الفيومي خلال الفترة الماضية.

وقال بكري سليم في تصريحات إذاعية: "عانينا من نقص الموارد المادية في الفترة الماضية، مما قد يؤثر على مسار فريق الكرة الأول خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "شركة مصر المقاصة قدمت ضدنا العديد من الشكاوى بسبب الماديات، ونعاني من العديد من الأزمات في جميع النواحي".

وأكمل: "نطالب اللجنة الثلاثية بتكافؤ الفرص بين أندية الدوري، ونعاني من اللعب على ملعب المقاولون العرب".

وواصل: "مصر المقاصة نادٍ جماهيري مثل أسوان وغزل المحلة؛ لذلك نرغب في اللعب على ملعبنا بالفيوم".

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا