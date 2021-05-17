شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة: نعاني من العديد من الأزمات في جميع النواحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، عن الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق الفيومي خلال الفترة الماضية.

وقال بكري سليم في تصريحات إذاعية: "عانينا من نقص الموارد المادية في الفترة الماضية، مما قد يؤثر على مسار فريق الكرة الأول خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "شركة مصر المقاصة قدمت ضدنا العديد من الشكاوى بسبب الماديات، ونعاني من العديد من الأزمات في جميع النواحي".

وأكمل: "نطالب اللجنة الثلاثية بتكافؤ الفرص بين أندية الدوري، ونعاني من اللعب على ملعب المقاولون العرب".

وواصل: "مصر المقاصة نادٍ جماهيري مثل أسوان وغزل المحلة؛ لذلك نرغب في اللعب على ملعبنا بالفيوم".