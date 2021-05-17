شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينتهج استراتيجية جديدة فى التعاقدات مع الأجانب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت إدارة النادى الأهلى تغيير استراتيجية التعاقدات الجديدة للاعبين الأجانب لتجنب الخسائر المالية الفادحة التى يتكبدها النادى نتيجة تعاقده مع اللاعبين الأجانب وعندما يرغب فى التخلص منهم يعانى الأمرين خصوصا للعناصر التى تفشل فى إثبات وجودها، ما يدفع النادى للموافقة على بيعها بأسعار أقل من التى تم دفعها فيهم قبل انضمامهم للأهلي.

ووفقا لمصدر داخل القلعة الحمراء فإن السياسة الجديدة المنتظر تطبيقها بداية من فترة الانتقالات المقبلة هى التعاقد مع الأجانب على سبيل الإعارة مع وضع شرط بأحقية الشراء النهائى، وذلك بهدف التعرف على أدائهم وتقييمهم على أرض الواقع وفى حالة نجاحهم سيتم إبرام عقد الشراء مع المميزين.

وجاءت الفكرة بعد فترة من المشاورات بين لجنة التعاقدات ومجلس الإدارة بهدف تقليل الخسائر والوصول الى صيغة تضمن للنادى الحصول على خدمات العناصر المميزة بدون خسائر.

تغادر بعثة فريق الأهلي إلى جنوب أفريقيا اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة صن داونز السبت المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مواجهة حسم الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز في موقعة الذهاب بهدفين نظيفين.

وفضل الجهاز الفنى للأهلى السفر إلى جنوب أفريقيا قبل موعد المبارة بـ5 أيام من أجل تعود لاعبيه على الأجواء في بريتوريا التي تستضيف المباراة، لاسيما أن المباراة ستقام في أجواء حارة لأنها ستلعب في الثالثة عصرا، لذا يرغب الجهاز الفني في أن يعتاد الفريق الأحمر على التدرب في هذه الأجواء ليكون اللاعبون على أتم استعداد للتعامل مع هذه الظروف الصعبة.