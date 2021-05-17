شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ يدافع عن الشحات .. ويكشف سبب تراجع مستوى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، الانتقادات التي تعرض لها حسين الشحات الفترة الأخيرة، بداعى تراجع مستواه خلال المباريات الرسمية التي خاضها الأهلي وعدم استفادة الفريق من وجوده داخل الملعب.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات إذاعية: «حسين الشحات نجح في تحقيق عدد من الأهداف الجماعية مع الفريق، مثل الفوز بالدوري ودوري أبطال أفريقيا وغيرها من البطولات منذ الانضمام للفريق في 2019، كما أن الجهاز الفني للأهلي لديه قناعة كبيرة بالشحات، وننتظر منه المزيد في الفترة المقبلة، واللاعب يدرك ذلك جيدًا ويعمل على تحقيقه، ننتظر منه تحقيق الأهداف الفنية والشخصية له بالتألق في الفترة المقبلة ونثق فيه جدًا».

وأكد مدير الكرة بالأهلي أن سبب تراجع مستوى الفريق يرجع لضغط المباريات، موضحًا أن عودة المصابين ستحسن من مستوى الأحمر بلا شك في الفترة المقبلة.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن نتيجة لقاء الذهاب أمام صن داونز جيدة لكنها ليست مطمئنة، مشيدًا بالمدير الفني بيتسو موسيماني لما يملكه من خبرات كبيرة وقدرة على التعامل مع المواقف الصعبة وإدارة المباريات.

وأوضح أنه تحدث مع نداي حكم لقاء صن داونز حول أحقية الأحمر في ركلة جزاء لمحمد شريف، على الحارس أونيانجو، لكن السنغالي برر الأمر بأنه مجرد احتكاك طبيعي ولا يستحق احتساب خطأ.