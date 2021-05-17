شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج تجهيز معلول وفتحي للسوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع الثنائى معلول وحمدي فتحي لاعبا الأهلي لبرنامج تأهيلى خاص في جنوب أفريقيا بداية من اليوم بعد سفرهما مع البعثة بالرغم من تأكد غيابهما عن المشاركة أمام صن داونز لعدم الجاهزية الفنية.

وخضع معلول لبرنامج تأهيلى مكثف خلال الفترة الماضية بعد إصابتة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة بايرن ميونخ الألماني في شهر فبراير الماضي ببطولة كأس العالم للأندية، بينما أصيب حمدي فتحي في مباراة منتخب مصر ضد كينيا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية في الشهر التالي في عظمة الكوع.

وتمسك المدير الفنى باصطحاب اللاعبين إلى جنوب أفريقيا لتجهيزهما للمشاركة في مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المقررة يوم 28 ماير الجارى في قطر.

وتقرر بقاء الأهلى في جنوب أفريقيا لمدة 48 ساعة عقب مباراة صن داونز في معسكر مغلق.

وستجرى البعثة مسحة كورونا قبل التوجه إلى قطر والدخول في الفقاعة الطبية قبل مواجهة نهضة بركان، وذلك لتجنب الإجهاد من طول الرحلات الجوية من جوهانسبرج إلى القاهرة، وبعدها التوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، وتلقى الأهلي إخطارًا من الكاف، يفيد بدخول الفريق فقاعة طبية في الدوحة قبل مباراة السوبر بـ48 ساعة، مما يعنى ضرورة وصول الفريق إلى العاصمة القطرية يوم 26 مايو الجاري.